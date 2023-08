Sia, fan du Koh-Lanta américain, fait de généreux dons à des candidats

Dans une interview de Howard Stern donnée avec Jeff Probst (l’animateur de Survivor et ami de Sia) repartagée par le magazine Rolling Stones, la chanteuse a déclaré avoir donné cette somme généreuse : "Je gagne beaucoup d’argent. J’ai eu beaucoup de chance et je veux le partager avec les gens qui me divertissent et m’apportent de la joie. Et l’une de ces émissions est Survivor". C’est depuis sa participation à une réunion spéciale de cette émission qui a inspiré Koh-Lanta que la chanteuse a pris l’habitude de verser de l’argent à certains candidats et à l’œuvre de bienfaisance de leur choix.

L’animateur explique aussi qu’"Elle regardait la finale et me faisait savoir qui elle voulait voir recevoir le prix Sia. Les joueurs l’apprenaient immédiatement. C’était très fort de voir cela se dérouler", poursuit-il, "elle éprouve beaucoup de joie à voir les joueurs de Survivor se lancer dans une aventure aussi personnelle et souvent vulnérable. Elle a eu une chance inouïe dans sa propre carrière et veut partager cette chance avec d’autres".