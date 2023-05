Sia atteinte d’un trouble du spectre de l’autisme

Sia, la chanteuse australienne à qui l’on doit de nombreux tubes des années 2010 comme "Chandelier", "Diamonds" (chanté par Rihanna) ou "Titanium" (avec David Guetta), a révélé avoir appris tardivement qu'elle était atteinte d’un trouble du spectre de l’autisme. Une situation intime évoquée dans un podcast américain sorti fin mai. Il y a deux ans, elle sortait un film traitant de l'autisme.

Rob has podcast est un podcast animé par un ex-candidat de "Survivor", téléréalité d’aventures de type Koh Lanta. Sa nouvelle invitée est une finaliste de la dernière saison de "Survivor". A priori pas de lien avec la chanteuse Sia si ce n’est que la candidate en question est une grande fan de la chanteuse qui elle-même est accro au show télévisé. Voilà donc Sia débarquant à la dixième minute du podcast en special guest. Vu le contexte, on ne s’attendait pas à des confidences très personnelles et pourtant, l’artiste s’est livrée sur un récent diagnostic : elle a appris être atteinte d’un trouble du spectre de l’autisme. Elle explique : "J’ai l’impression que pendant 45 ans, je me suis dit que je devais aller enfiler mon costume d’être humain. Ce n’est qu’au cours de ces deux dernières années que je suis devenue pleinement moi-même".

Aujourd’hui, à 47 ans, Sia veut en finir avec les secrets : "Personne ne pourra jamais vous connaître et vous aimer si vous êtes remplis de secrets". Elle ajoute : "Quand on s’assoit enfin dans une pièce remplie d’étrangers et qu’on leur raconte nos secrets les plus profonds, les plus sombres et les plus honteux, et que tout le monde rit avec nous, et qu’on ne se sent pas comme des déchets pour la première fois de notre vie, et qu’on se sent vu pour la première fois de notre vie pour ce qu’on est vraiment, alors on peut commencer à fonctionner comme des êtres humains avec des cœurs et à ne pas prétendre être quoi que ce soit."

Avant ce diagnostic tardif l’artiste avait déjà un intérêt pour l’autisme puisqu’elle a écrit en 2007 une nouvelle centrée sur une fillette autiste, qu’elle a ensuite adaptée au cinéma en 2021 sous forme de comédie musicale. Intitulé Music, ce film a essuyé de nombreuses critiques recevant même quelques Razzie Awards qui récompensent le pire du cinéma. Au-delà des clichés dénoncés, on a également reproché à Sia d’avoir choisi sa protégée, Maddie Ziegler (la jeune danseuse découverte dans le clip de "Chandelier"), une enfant neurotypique donc, pour incarner l’héroïne. Sia s’était excusée a posteriori pour ce choix.