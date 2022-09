"Si vous voulez vendre Evenepoel, appelez-moi" : l'appel du pied du boss d'Ineos à Lefevere

Fraîchement couronné champion du monde, Remco Evenepoel attire tous les regards, attise toutes les convoitises. A en croire le site spécialisé VeloNews, le manager de la grande équipe britannique Ineos Grenadiers, Dave Brailsford, aurait sondé Patrick Lefevere, le patron de l'équipe Quick-Step Alpha Vinyl, à propos d'un transfert du prodige belge. Le boss belge ne semble pas s'en soucier pour l'instant.

Selon le site américain avec lequel s'est entretenu Lefevere, le propriétaire d'Ineos, Jim Ratcliff, serait désireux d'en faire son nouveau chouchou pour les grands tours. Remco Evenepoel a tapé dans l'oeil outre-Manche après son sacre sur la Vuelta, puis aux Mondiaux dans la foulée.

"Dave Brailsford m'a envoyé un texto et il n'en envoie pas beaucoup. Il m'a dit :'félicitations, quel champion, si tu veux le vendre un jour, appelle-moi'.", explique le manager de Quick-Step. Et pour Lefevere, pas question d'une blague, l'offre était bien sérieuse : "vous ne pouvez pas savoir si quelqu'un plaisante par messages. Il n'y avait pas de smiley, juste quelques mots." Le patron belge termine en détaillant à VeloNews : "d'autres collègues viennent de me féliciter mais si Dave le veut, il a probablement besoin de beaucoup d'argent."

Voilà qui est clair, Patrick Lefevere ne bradera pas son poulain, même au plus offrant.