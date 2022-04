Si vous voulez séduire votre crush, ne parlez pas de votre ex !

Mais, "ce qui ne me tue pas me rend plus fort" disait le philosophe Nietzsche en 1888. Pour un célibataire sur deux, ces désillusions ont permis d’en tirer des enseignements. "Il est important de souligner que chaque difficulté nous permet de gagner en maturité et de pouvoir définir plus clairement ce que nous sommes prêt·e·s à accepter ou non dans une future relation", commente Claire Rénier, responsable des tendances chez happn.

Pour le premier rencart, a-t-on le droit à l’erreur ? "La tendance est plutôt à l’indulgence lorsqu’il s’agit du premier date : un crush qui arriverait en retard ou serait trop timide ne semble pas suffire à décrire le rendez-vous comme raté", précise l’étude.

Cependant, les célibataires repèrent trois tue l’amour. L’absence de conversation est un "no-go" pour 27% des sondés ainsi qu’une "trop grande différence physique par rapport aux photos" (26%). Enfin, 18% des répondants n’aiment pas que leur crush parle beaucoup de leur ex.

Pas de panique, si le premier rencart n’est pas une réussite. Plus d’un célibataire sur deux (61%) se dit prêt à donner une seconde chance pour un deuxième rendez-vous.

*Sondage réalisé en avril 2022 sur un panel de 1000 utilisateurs happn français.