Si vous revenez du nord de l’Italie, du nord de la Grèce, de Serbie ou de Roumanie, vous ne pouvez pas donner votre sang

Les symptômes principaux des personnes infectées s’apparentent à un état grippal avec fièvre, courbature, maux de tête et peuvent durer de quelques jours à quelques semaines, selon l’Institut de médecine tropicale d’Anvers. Dans 1% des cas, l’infection peut être sévère et engendrer des encéphalites et des effets neurologiques.

Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) établit une liste de pays touchés par le virus, mise à jour chaque semaine. Actuellement, plusieurs zones du nord de l’Italie et du nord-est de la Grèce sont touchées. Le nord de la Serbie, l’est de la Roumanie et l’ouest de la Slovaquie sont également problématiques, selon l’ECDC.