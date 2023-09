Si vous installez des panneaux solaires chez vous, vos voisins pourraient vous imiter.

Vous êtes propriétaire d'une maison et envisagez d'installer des panneaux solaires sur votre toit ? Si vous sautez le pas, il se peut que vous incitiez vos voisins ou vos proches à en faire de même. Du moins si l'on se fie à cette étude réalisée en Suisse qui met en lumière l'effet de "proximité spatiale" comme facteur de motivation pour investir dans cette énergie renouvelable.

Installer des panneaux photovoltaïques sur le toit de sa maison pour réduire le montant de sa facture énergétique et produire sa propre électricité : une solution qui séduit de plus en plus de particuliers. Rien d’étonnant au vu de la crise énergétique qui s’est installée en Europe fin 2021, provoquant une flambée des prix de l’électricité et du gaz.