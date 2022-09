Si vous êtes sensible à la cause écologique, il y a des chances pour que vous soyez aussi plus empathique.

Avez-vous déjà prêté à l'attention particulière que portent la plupart des enfants à la nature ? Sensibles à ce spectacle qui s'offre à eux, ils montrent un réel intérêt pour tous les êtres vivants qui les entourent. Et certains ne perdent jamais cet amour profond pour la nature cultivé depuis l'enfance.

D'ailleurs, plus vous êtes empathique, plus vous avez de chances d'être sensibilisé à la cause écologique, selon une récente étude américaine. Réalisés par des chercheurs de l'université du Michigan, les travaux portent sur l'analyse de la réaction de plus de 600 personnes qui ont été invitées à regarder diverses photographies.

Si certaines images exposaient des paysages évoquant la destruction de la nature, d'autres montraient des scènes sans lien avec l'écologie comme des bébés en train de rire ou de pleurer, des soldats sur un champ de bataille ou encore des choses plus anecdotiques comme des crèmes glacées ou des liasses de billets de banque.