Si vous aimez les Oberbayern, vous allez adorer cette version de "Jump" de Van Halen

Amateurs de la Fête de la Bière, vous avez peut-être déjà croisé la route de The Heimatdamisch.

Et si vous ne les connaissez pas, vous risquez d'être surpris par ce groupe bavarois. Il propose des reprises originales de classiques du rock et de la pop revues à la sauce traditionnelle locale. Le groupe a notament déjà proposé des interprétations de "99 Luftballons", AC/DC, Joe Cocker ou Lady Gaga. Rien ne semble les arrêter et transformer des classiques du rock en polka fait partie de leur quotidien !

Dans la vidéo que nous vous proposons aujourd'hui, The Heimatdamish reprennent de manière très réjouissantes le célèbre "Jump" de Van Halen ! Et comme vous le verrez, ce groupe joue extrêmement bien et le résultat est très fun, à la fois complètement différent de l'original et sonnant pourtant de manière très familière.