Si votre opérateur téléphonique vous pose un lapin, ça lui coûtera désormais 30 euros

Du neuf dans la procédure de changement d’opérateur télécoms : depuis ce 2 octobre, les compensations financières pour les clients lésés seront plus importantes qu’auparavant.

Petit rappel : le système "Easy Switch" a été mis sur pied en 2017 par l’IBPT, l’Institut belge des services postaux et des télécommunications. Son but ? Faciliter la vie des clients qui voudraient changer d’opérateur télécoms. Easy Switch impose aux opérateurs de se charger eux-mêmes de toutes les démarches, administratives et opérationnelles en cas de changement. Ce système devait permettre d’éviter des problèmes d’interruption de service ou de double facturation.

Mais face aux couacs persistants, l’IBPT a donc imposé deux nouvelles règles.