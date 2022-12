Si votre logement respecte la "règle des 3-30-300", vous avez des chances d'être plus heureux !

Une étude espagnole confirme que le fait d'être régulièrement en contact avec la nature est bénéfique pour la santé mentale. Et toujours selon la même recherche, les chances d'être heureux seraient encore plus grandes si l'on vit dans un endroit qui remplit les critères correspondant à la "règle des 3-30-300". On vous explique de quoi il s'agit !

C’est prouvé, les villes colorées ou végétalisées ont un impact positif sur notre moral et de plus en plus d'études traitent du sujet, poussant les agglomération à miser sur la nature pour faire évoluer la ville.