Si nous parlions d’une rumeur, d’une belle et magnifique rumeur qui, si elle se vérifie, pourrait changer dramatiquement notre vie quotidienne ? Cette rumeur, elle a littéralement enflammé les bourses en fin de semaine dernière et même ce lundi. Alors, la rumeur partait d’une capture d’écran, non identifiée d’ailleurs, et qui évoquait donc la fin prochaine de la politique sanitaire du zéro COVID en Chine.

A partir de cette capture d’écran. Les spéculations ont été ensuite alimentées par des fuites dans la presse chinoise et par des remarques de hauts dirigeants chinois qui allaient toutes dans le même sens. Et alors ? Eh bien, je vous répondrai que si la Chine met fin donc à sa politique très stricte sur le plan sanitaire, la fameuse politique de zéro COVID et qui fait que depuis deux ans, elle boucle des villes entières dès qu’il y a le moindre quatre COVID.

Tout ça pourrait changer la face du monde. Un seul exemple récent : Apple a annoncé que certaines personnes qui ont donc commandé des iPhones quatorze Pro ne seront sans doute pas livrées pour la Noël. Et pourquoi donc ces personnes ne seront-elles pas livrées ? Mais parce que la Chine, fidèle donc à sa fameuse politique de zéro COVID, vient de boucler la zone économique autour de l’aéroport de Zhengzhou. Or, justement, c’est à cet endroit que se trouve la plus grande usine d’iPhone au monde. Vous avez compris ? Si la croissance de la Chine a chuté à 5%, ce qui est un taux extrêmement bas pour la Chine, c’est notamment en raison de cette politique du zéro COVID qui bloque des secteurs économiques entiers pendant des semaines, voire des mois parfois…