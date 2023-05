Si un message alien nous parvenait, pourriez-vous le décoder ?

Daniela de Paulis a conçu le contenu du message codé avec une équipe de scientifiques et l’a transmis via l’ExoMars Trace Gas Orbiter de l’Agence spatiale européenne. Le message radio est arrivé sur Terre le 24 mai peu après 19h et il est maintenant disponible à tous pour tenter de le décrypter. Si vous voulez vous y frotter, vous trouverez le message sur le serveur et le site Web Discord du projet. C’est également sur ce lien que vous pourrez déposer vos suppositions.

il est important de noter que malgré la complexité du codage du message, il a été créé par un humain avec une intelligence et un résonnement formé par l’humanité et nos connaissances. Si un jour un message venant réellement d’une autre intelligence nous parvenait, il devrait être beaucoup plus compliqué à comprendre.

