"Si tu tues, appelle-moi": enquête dans les profondeurs du narcotrafic

C’est un documentaire inédit que vous propose La Trois. Une immersion rare dans le monde secret du narcotrafic depuis l'angle de la justice et particulièrement des avocats des plus célèbres narcotrafiquants. Les témoignages de l’avocat d’El Chapo et de Pablo Escobar notamment sont édifiants…

Le trafic de drogue traverse le temps et les continents. Le narcotrafic est devenu un marché globalisé où règnent la violence et la mort, souvent sublimée par les images de la narcoculture et de ses narcotrafiquants vénérés tels des héros, starifiés dans des séries ou des chansons.

Non seulement les cartels se placent au-dessus de tous en imposant leurs règles dans la terreur, tuant des milliers d’innocents, mais ils ont également développé un système juridique ultra-sophistiqué en s’assurant d’être défendus par les plus grands avocats.