"Si Rome n’avait pas chuté" : quand un historien écrit son roman uchronique avec ChatGPT

Avec le développement sans précédent des IA, la crainte d’un remplacement par les intelligences artificielles est renforcée. Déjà capable de générer des textes, images, musiques et vidéos, l’IA ne cesse de surprendre et d’inquiéter. Raphaël Doan, jeune historien de l’Antiquité a décidé de s’approprier cette nouvelle technologie pour la mettre au service de son écriture. Passionné par l’IA, le jeune diplômé de l’ENS et de l’ENA s’est plongé dans la recherche sur l’IA générative pour en tirer le plus grand profit et comprendre comment l’histoire pourrait utiliser intelligemment ces nouveaux outils.

De ses recherches est né un roman : "Si Rome n’avait pas chuté". Une uchronie où l’empire romain aurait vécu une révolution industrielle avant l’heure. L’écrivain part d’une simple interrogation : Et si Rome avait inventé la machine à vapeur ? De ce point de départ commence un dialogue entre l’historien, qui a imaginé le scénario, et ChatGPT qui a créé les illustrations et les textes.