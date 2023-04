"Si Remco vient sur une course, alors c’est qu’il est bon", explique son directeur sportif Geert Van Bondt

Remco Evenepoel peut-il sauver le début de saison de Soudal-Quick-Step ce dimanche à Liège-Bastogne-Liège ? Pour son directeur sportif, Geert Van Bondt, la réponse est oui.

C’est le duel que tout le monde attend depuis quelques jours déjà. Imbattable ou presque, Tadej Pogacar devrait faire face à un adversaire de taille ce dimanche en la personne de Remco Evenepoel sur Liège-Bastogne-Liège. Le prodige belge est d’autant plus attendu par son équipe Soudal-Quick-Step, car celle-ci n’a pas réalisé le printemps qu’elle souhaitait.

Mais Pogacar a impressionné les coureurs et l’entourage de l’équipe de Remco comme l’explique Geert Van Bondt dans Het Nieuwsblad. "Il est difficile d’être autre chose qu’impressionné. Dans la catégorie Pogacar, vous avez peu de coureurs. Heureusement pour nous, nous en avons aussi un de cette catégorie qui sera au départ dimanche."

Vainqueur l’an passé, Remco s’entraîne loin des courses qui font l’actualité. Mais le Belge revient dans le jeu et espère bien concurrencer celui qui domine à outrance le début de saison.

"Remco voulait absolument participer à une autre course avant le Giro", rajoute Van Bondt. "Je ne pense pas que le manque de compétition le dérangera. Il a également participé au UAE Tour et il s’y sentait bien. Idem en Catalogne. Les gars comme Remco sont des coureurs spéciaux. S’ils viennent sur la course, c’est qu’ils sont bons. Il sera prêt."