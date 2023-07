"Si pas maintenant, quand ?" : 22 capsules pour habiter la Terre signées Pascale Seys à écouter dès maintenant

David Murgia est acteur, metteur en scène et auteur. Passé par le Conservatoire de Liège, il fait ses débuts au théâtre avec Lars Norén (À la Mémoire d’Anna Politkovskaia, 2007) et Fabrice Murgia (Le Chagrin des ogres, 2008) avant de cofonder le Raoul collectif pour créer Le Signal du promeneur (2012), Rumeur et petits jours (2015) et Une cérémonie (2020). Il met en scène Liebman renégat (2014), écrit et interprète L’Âme des cafards (2014) et approfondit le théâtre de récit en complicité avec le dramaturge italien Ascanio Celestini, avec qui il crée Discours à la nation (2013), Laïka (2017) et Pueblo (2020). Au cinéma, David travaille entre autres sous la direction de Michaël Roskam (Bullhead, 2012), Bouli Lanners (Les Premiers, les Derniers, 2017), Nabil Ben Yadir (Angle mort, 2017) et Tony Gatlif (Géronimo, 2014 et Tom Médina, 2020).