Si on votait demain, une deuxième Vivaldi à l’horizon

Si on devait voter demain, pour qui voteriez-vous ? C’est la question que la RTBF et ses partenaires ont posée aux Belges. Et la réponse est assez simple, si on devait voter demain, le pays serait quasiment ingouvernable, et un retour de la Vivaldi serait l’une des seules options.

Vote de rejet

Au niveau fédéral, les partis de rejet, antisystèmes, sont en progression : le Vlaams Belang et le PTB occupent une place de plus en plus importante. Or, personne ne veut gouverner avec le Vlaams Belang, et le PTB ne veut gouverner avec personne. La projection en sièges effectuée par le Crisp sur base de notre sondage montre un parlement où 41 sièges sur 150 sont ainsi perdus pour la formation de futures coalitions. 21 pour le Belang, 20 pour le PTB unitaire.

Sauf revirement stratégique soudain d’un des deux partis, la majorité doit donc se trouver dans les 109 sièges restants. Observons ce qui pourrait se passer, si ce sondage était confirmé par les urnes. Avec la N-VA, même en perte de vitesse, plusieurs formules seraient possibles, mais la N-VA réclame une réforme de l’État, or les majorités spéciales deviennent politiquement impossibles. Les discussions seraient très longues et compliquées.

Mais la N-VA n’est pas incontournable. Sans le PTB, le Belang et la N-VA dans ce qui reste, l’hypothèse la moins chaotique est une reconduction de la Vivaldi dans sa forme actuelle ou dans une variante. Mais la Vivaldi nouvelle formule ne serait plus vraiment la Vivaldi.

La Vivaldeux

Vivaldi, et ses quatre saisons, laisserait la place à un autre compositeur baroque, je vous laisse imaginer lequel, de Corelli à Scarlatti, vous avez le choix. Car la Vivaldi perd des plumes et change de couleur. C’est ça aussi le changement de saison.

Ainsi elle passerait de 88 sièges à 82 à cause de la perte du VLD et des Écologistes. Ce serait donc une Vivaldi moins bleue, moins verte, et du coup beaucoup plus rouge, avec la remontada de Vooruit. Notre sondage a été réalisé essentiellement avant la dernière bourde de Conner Rousseau.

Sans doute faudrait-il l’étendre, pourquoi pas aux Engagés qui avaient refusé le pouvoir en 2019. Avec l’appoint des Engagés, le retour de l’ex-famille sociale chrétienne, on pourrait voir une Vivaldeux se mettre sur pied.

Mais qui veut encore de la Vivaldi ?

En Flandre, aucun parti n’est vraiment demandeur, lors d’un récent événement du VOKA, aucun parti flamand n’avait répondu oui à la question "voulez-vous une Vivaldeux". Et donc aucun parti de la majorité non plus. Côté francophone, pas grand-monde n’ose affirmer une chose pareille.

Quand on pose la question aux sondés, la réponse est plus nuancée cependant. 4 Flamands sur 10 ne le pensent pas, 3 Flamands sont pour, 3 ne savent pas. En Wallonie, c’est 4 Wallons sur 10 qui ne savent pas, 3 qui disent oui, 3 qui disent non. Cela veut dire qu’il n’y a nulle part une majorité de rejet. Ce n’est pas le grand amour pour la Vivaldi, pour autant, c’est très clair. C’est un gouvernement par défaut, et s’il renaît, ce sera à défaut d’autres solutions.

Avec tout ça, je ne vous ai pas parlé des régions. En un mot, en Flandre, l’actuelle majorité n’est plus possible. Pour se passer du Belang, la N-VA et Vooruit devront avoir un troisième, et sans doute un quatrième partenaire. À Bruxelles, sans le PTB, le MR devient petit à petit incontournable, mais ne pourra pas se passer du PS. En Wallonie, toujours sans le PTB, le PS garde la main et peut se passer du MR, mais ça se joue à pas grand-chose.