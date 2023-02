Si on parlait du business de la presse People et de la presse TV ?

Sébastien Cauet, la presse People et le coup de pied de Diverto dans le marché de la presse TV : j’ai interviewé avec un collègue journaliste le célèbre animateur Sébastien Cauet – non pas pour ses prouesses en radio ou en télévision, mais parce que peu de personnes le savent mais Sébastien Cauet est aussi un businessman très averti – et nous voulions avoir son avis sur le business du podcast vu qu’il a mis sur pied une société dénommée Podcast Stories et dont c’est le métier de fabriquer des podcasts à la série.

Ce qui m’avait aussi frappé au détour de cette conversation à Paris, c’est son avis plutôt pessimiste sur la presse papier. Il n’est pas le premier à tenir ce discours bien entendu, mais il avait insisté sur le fait que le déclin de cette presse papier qui aurait pu encore durer 10 ans allait être accéléré par la hausse du prix de l’énergie et la flambée du prix du papier. Il donnait deux ans maximum encore à la presse papier. Je pense qu’il exagère, mais pour la presse people, il semble avoir vu juste au vu des derniers chiffres publiés ici ou là. L’envolée du prix du papier qui est passé de 400 euros à 1000 euros la tonne donne effectivement des sueurs froides aux rédacteurs en chef de tous les quotidiens et hebdomadaires TV. Il y a 30 ans ''Voici'' écoulait 1.3 millions d’exemplaires semaines, aujourd’hui, il écoule un peu moins de 200.000 exemplaires. A cette diffusion divisée par dix en 30 ans, chacun y va de sa solution. Dans la presse People, on peut même parler de réinvention en cours. La chasse au scoop ne suffit plus à rentabiliser des magazines comme Voici, Gala, Public ou Closer, même la saison d’été ne suffit plus à sauver les ventes de ces magazines People, la faute à qui ?