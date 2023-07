"Si on nous avait dit que ça allait être démoli, on n'aurait pas refait notre maison": deux ans après les inondations, mauvaise nouvelle pour des habitants de Pepinster

Le couple a enfin repris possession de ses murs en décembre. Mais il y a quelques jours, Christelle et Sylvain ont appris que leur maison, comme une quinzaine d'autres aux alentours, allait être totalement rasée. "On est inquiets, on ne sait pas ce qu'on va devenir" confie Sylvain.

La maison, en bord de Vesdre, avait été durement touchée. Le couple reçoit pourtant l'autorisation de s'y réinstaller et réalise pour 150.000 euros de travaux. "Si on nous avait dit que ça allait être démoli, on n'aurait pas refait parce que c'est recommencer quelque chose, c'est recommencer une vie" explique Christelle.

Juste en-dessous de chez eux, deux cours d'eau se rejoignent: la Vesdre et la Hoëgne. Un goulot d'étranglement, qui avait posé problème à l'été 2021.

La Région wallonne veut agir et élargir la Vesdre pour diminuer son niveau de 20 à 80 cm.

On tiendra compte des améliorations qui ont été faites dans les bâtiments

Mais alors, pourquoi ne pas avoir prévenu ces riverains plus tôt? "J'ai eu l'occasion de les rencontrer au mois de juin 2022" explique Philippe Godin, le bourgmestre de Pepinster. "Je leur ai annoncé que, très probablement, le ru serait impacté, et je les ai invités à ne pas faire de travaux et d'attendre une réponse, qu'on espérait plus rapide. Certains ont pris l'initiative de faire ces travaux. Puisqu'on va procéder au rachat, on tiendra compte des améliorations qui ont été faites dans les bâtiments."

Jusqu'à aujourd'hui, le couple n'a reçu aucun courrier officiel. S'ils refusent l'expertise, et qu'aucun accord n'est trouvé, ces anciens sinistrés seront expropriés d'ici quelques mois.

