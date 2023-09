"Si on ne réforme pas le financement des pensions, ce sont les jeunes qui vont le payer très cher !"

Cette semaine, dans le PODCAST "Le Tournant", on se penche sur l’avenir de nos pensions. Comment faire face aux conséquences d’un baby-boom devenu papy-boom ? Comment s’assurer, dans notre système par répartition, que toutes les pensions légales seront bien payées demain en tenant compte des cotisations de chacune et chacun ? Pour y voir clair nous avons interrogé 3 économistes : Pierre Devolder (professeur de finance et d’actuariat à l’UCLouvain), Benoît Bayenet (professeur de finances publiques à l’ULB et président du Conseil Central de l’Economie) et Bruno Colmant, économiste et membre de l’Académie Royale de Belgique).

Premier constat, partagé par ces 3 experts : les données de l’équation ont fondamentalement changé depuis que le système des pensions par répartition a été conçu en Belgique, en 1954. Pour 3 raisons principalement :

Le nombre de pensionnés a très fortement augmenté. C’est lié au baby-boom de l’après-guerre qui – 70 ans plus tard – s’est transformé à papy-boom et se combine avec un allongement considérable de l’espérance de vie. "Si après-guerre on était autour de 70 ans d’espérance de vie, on est aujourd’hui à 87 ans " explique Pierre Devolder. Et Bruno Colmant donne un autre chiffre très parlant : " après-guerre, il y avait 7 personnes actives pour 1 à la pension… maintenant on arrive à 2 personnes actives pour 1 à la pension". La durée de la carrière (et donc la période de cotisation) s’est réduite. Malgré les efforts des gouvernements fédéraux successifs, l’âge de départ moyen à la retraite reste en deçà de l’âge légal (65 ans aujourd’hui de 67 ans à terme). Nous sommes aujourd’hui autour de 61 ans d’âge effectif moyen de départ à la pension. Or, dit encore Pierre Devolder "quand le système a été conçu, quasi tout le monde allait jusqu’à 65 ans. On peut trouver que c’était une bonne chose de permettre des pensions anticipées à certaines catégories de travailleurs mais du point de vue des chiffres, ça veut dire moins de personnes qui cotisent pour financer la solidarité entre les générations". Sans compter que depuis l’origine du système, le nombre de personnes qui font des études (et du coup entrent plus tard sur le marché du travail) a considérablement augmenté. Le montant des pensions a augmenté. C’est notamment le professeur de l’UCLouvain Jean Hindriks qui avait fait le calcul. Il estime que "sur la dernière décennie, ¾ de l’augmentation des dépenses en matière de pensions vient de la revalorisation des montant octroyés". Ces revalorisations (pour toute une série de bonnes raisons et notamment pour aller vers davantage de justice sociale) ont dont pesé plus lourd dans la facture que l’évolution démographique.

Pour toutes ces raisons. Les 3 experts consultés dans ce podcast estiment qu’on doit impérativement mettre sur la table une grande réforme… "de toute la sécurité sociale" nous dit Benoît Bayenet (ULB). "On ne peut pas isoler les pensions des autres dépenses de sécurité sociale – pour la santé, pour le chômage, pour la prise en compte du changement climatique… C’est tout un puzzle qu’il faut réenvisager dans son ensemble… et conclure un nouveau contrat social". Et si on ne le fait pas, dit Pierre Devolder : "alors on va faire reposer une charge démesurée sur les jeunes générations. Ce sont les jeunes qui vont le payer très cher !".

Avec toute une série de mesures possibles : Pour augmenter la durée de carrière mais en prenant en compte la pénibilité, pour élargir l'assiette de financement (en s'appuyant moins sur les cotisations sur le travail), pour réduire les inégalités en matière d'allocations… On prend le temps d'examiner toutes ces pistes de solutions dans Le Tournant de cette semaine.