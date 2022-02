Si on jette, on paie : la tactique adoptée par de plus en plus de villes dans le monde pour réduire les déchets

"Pay as you waste" ou, en français, "Payez comme vous jetez". En d'autres termes, si vous gaspillez vous devrez mettre la main au porte-monnaie. Une politique qui peut paraître un brin punitive. Mais elle est adoptée dans plusieurs villes du monde. Et elle semble porter ses fruits.

Aux États-Unis, la pratique est très répandue : elle est notamment appliquée dans les villes de Seattle, Berkeley, Austin et Portland. Le principe consiste à payer des impôts supplémentaires en fonction de la production individuelle de déchets.

"Une manière de rendre les habitants plus impliqués dans les opérations de recyclage de leur ville et de les inciter à moins jeter", souligne une enquête publiée par le média The Conversation.

C'est notamment le cas dans l'État américain du Massachusetts, dont les ménages ont généré en moyenne 562 kilos (1.239 pounds) de déchets par foyer en 2020, contre 796 kilos (1.756 pounds) par ménage dans les villes qui n'ont pas adopté cette approche, indique l'article de Lily Baum Pollans, professeur adjoint de politique et de planification urbaine au Hunter College à New York.