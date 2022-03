"Si mon client est dehors, il se fait lyncher": l'avocat du conducteur lors du drame de Bracquegnies n'a pas demandé la libération de Paolo F.

5 jours après le drame de Strepy-Bracquenies, la chambre du conseil de Tournai devrait prolonger d’un mois la détention préventive de Paolo F., le conducteur de la voiture qui a percuté un groupe de gilles et leurs accompagnants. La décision est attendue dans la journée.

Frank Discepoli, l’avocat de Paolo F., n’a pas demandé la remise en liberté de son client. " Ce jour est un peu particulier car c’est le jour des funérailles de certaines victimes. Il n’y avait pas lieu de demander une remise en liberté. Elle n’aurait pas été entendue ", explique-t-il au micro de Martin Caulier.

Lors de cette première chambre du conseil, il a beaucoup été question de la requalification des faits. Au terme de l’audience, Paolo F. reste inculpé pour homicide involontaire et coups et blessures involontaires. " Il faut laisser faire les experts. Il y a énormément de choses à vérifier, notamment en ce qui concerne la vitesse, l’état des uns et des autres et notamment en ce qui concerne les mesures qui avaient été prises pour avertir de la présence des gilles. Tout cela se fera dans les semaines et mois qui viennent ", détaille Frank Discepoli.