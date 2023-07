Si les risques de cyber attaques ou liés au changement climatique devenaient inassurables ?

Nous entrons, sans le savoir, dans un monde où il sera de plus en plus difficile de s'assurer. C'est vrai aussi bien pour le particulier que pour l'entreprise ou une administration publique. Les cyberattaques vont devenir inassurables, encore plus que les catastrophes naturelles. Face à la multiplication de ces attaques, les assureurs deviennent de plus en plus frileux. Ils ont d'abord augmenté leurs primes, mais aujourd'hui, certains d'entre eux ne veulent plus endosser les pertes, et la plupart d'entre eux excluent déjà les cyberattaques.

Aujourd'hui, le changement climatique fait fuir les assureurs aux Etats-Unis. State Farm, un assureur américain très connu, a décidé de ne plus prendre de nouveaux clients en Californie. Car face à la multiplication des feux de forêt, des tornades, des usines et des inondations, le business model de cet assureur est en danger. La faute à qui ? Au risque. Le métier d'un assureur c'est de calculer au plus juste ce risque et de lui donner un prix sous forme d'une prime à payer. Mais que peut faire l'assureur quand le risque échappe au calcul des probabilités ? On a vu ce phénomène lors de la crise sanitaire avec un virus dont aucun scientifique ne comprenait vraiment les mutations. On le voit avec la géopolitique et les cyberguerres, et on le voit avec les mutations rapides du climat.

Donc, oui, les assureurs, lentement mais sûrement, refusent d'assurer l'inassurable, laissant sans doute à nouveau l'Etat seul face à ses responsabilités. Or, l'Etat est déjà hyper endetté et n'a pas vocation à être l'assureur en dernier ressort. Il faudra donc que l'assurance se réinvente et c'est donc aujourd'hui seulement qu'on se rend compte que sans assurance, c'est simple, il n'y a pas de développement économique possible.