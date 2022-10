"Si les réserves de gaz sont pleines, pourquoi la facture est-elle aussi élevée ?" : on décortique tout

Ce qui fait aussi varier les montants appliqués aux clients, c’est l’anticipation. Chaque État et chaque fournisseur sont prévoyants. Le gaz n’est pas un produit que l’on rachète au fur et à mesure quand les provisions s’amenuisent. Une grande partie des stocks des fournisseurs est en fait surtout constituée d’un mélange de gaz acheté sur plusieurs années et à plusieurs endroits. "Chaque fournisseur a sa technique de sourcing. Mais en se référant à sa clientèle actuelle, il peut estimer la clientèle qu’il aura entre 2023 et 2025. Que ce soit pour des contrats à prix fixes ou à prix variables, il va donc dès maintenant acheter un peu de gaz pour 2025, un peu de gaz pour 2024 et une plus grande partie pour 2023. Et en 2023, il fera la même chose. Il achètera encore un peu de gaz pour 2025 et un peu pour 2026", explique Marc Van den Bosch.