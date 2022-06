Si les Red Hot Chili Peppers venaient d'Inde, voici à quoi cela ressemblerait

Le web nous offre souvent l'occasion de découvrir d'excellents mash-ups.

Et dernièrement, beaucoup de ceux-ci nous ont été offerts par le virtuose de la guitare Andre Antunes qui, au cas ou vous ne seriez pas familier avec son nom, est un expert pour associer des vidéos non conventionnelles à de superbes riffs de guitare.

Sa dernière création nous montre le musicien reprendre un medley de morceaux des Red Hot Chili Peppers accompagnant la voix des Nooran Sisters, un duo de chanteuses indiennes et le résultat est surprenant à plus d'un titre.

Le mash-up se compose d'un certain nombre de chansons des Red Hot jouées avec talent par Andre Antunes. On reconnait notamment "Throw Away Your Television", "Right on Time", "The Greeting Song", "Otherside" et "Battle Ship". Au dessus de cet accompagnement musical, les Nooran Sisters chantent passionnément et en parfaite harmonie. Un mélange dynamique que nous vous proposons de découvrir ci-dessous.

Cette association semble avoir convaincu de nombreux internautes. Les commentaires sous la vidéo sont dithyrambiques. Andre Antunes, lui, rêve simplement de partir en tournée en Inde avec les Nooran Sisters avant de finir au Superbowl pour accompagner les Red Hot Chili Peppers.

On peut toujours rêver, non ?

