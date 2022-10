Si les humains vivaient sur la planète Mars, voici à quoi pourrait ressembler leur logement.

Derrière cette maison se cachent sept années de travail et de collaboration avec des scientifiques, des architectes, des ingénieurs et des designers. Elle est alimentée par des panneaux solaires et conçue pour être capable de résister aux défis environnementaux rencontrés sur Mars, par exemple des températures de -63 °C et une exposition aux radiations.

Recouvert d'un toit doré constitué de feuilles d'aluminium et bâti à partir d'un duo d'anciens conteneurs maritimes, cet ovni artistique regorge d'objets du quotidien conçus avec le plus grand soin et parfois avec des détails surprenants : un oreiller a par exemple été rempli de lavande et de graines de moutarde.

Mais loin de nous promettre une paisible existence, cette "maison" nous invite au contraire à réfléchir aux ressources limitées dont nous bénéficierions si nous vivions sur Mars.

"Le projet utilise le scénario d'un déménagement sur Mars comme une lentille pour réfléchir à nos vies ici sur Terre."

"Il nous incite à nous demander comment nous vivons maintenant et comment nous aimerions vivre à l'avenir", expliquent Ella Good et Nicki Kent au magazine londonien de design et d'architecture Dezeen.