Si les Britanniques se réveillent avec la gueule de bois, ce sera sans doute un peu la faute de l’Union européenne

Les Britanniques auront sans doute mal au crâne et c’est un peu la faute de l’Europe. C’est culturel. Qu’ils soient dedans ou dehors, l’Union européenne reste le punching-ball préféré des sujets de sa Gracieuse majesté. Et en l’occurrence, ils n’ont pas complètement tort… mais ils n’ont pas vraiment raison non plus…

Les économistes vous le diront, la situation actuelle tient beaucoup des politiques d’austérité menées ces dernières années par les différents gouvernements britanniques. Le Brexit est juste venu en rajouter une couche. Le commerce avec l’Union européenne est devenu beaucoup plus compliqué. L’industrie souffre. Aujourd’hui le Royaume Uni produit deux fois moins de voitures qu’en 2016, l’année du référendum sur le Brexit. Plus difficile aussi de trouver de la main-d’œuvre dans l’Horeca ou l’agriculture mais pas seulement, le Brexit a aussi aggravé la pénurie de médecins dans le pays. Enfin, on ne peut pas dire que le choix de quitter l’Union européenne ait apaisé la vie politique outre manche. Dans les rangs du parti conservateur, on continue à se chamailler sur le niveau de pureté du Brexit.