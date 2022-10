Si les Backstreet Boys étaient un groupe de metal

On peut difficilement qualifier les Backstreet Boys de groupe de rock.

Si vous ne les connaissez pas, les cinq garçons originaires de Floride forme un groupe qui a connu son heure de gloire dans les années 90 et au début des années 2000, vendant des millions de disques à travers le monde et collectionnant le records en tout genre.

En Europe, le groupe a connu un succès phénoménal dès le début des années 90 grâce à l'Allemagne qui a accueilli le boysband à bras ouverts dès le début des 90's et en a fait de véritables stars. C'est donc naturellement que le zapping du jour nous emmène en Allemagne ou un jeune internaute dont le surnom est The First Fire a décidé de s'imaginer ce que donnerait le titre le plus iconique du groupe, "Everybody (Backstreet's Back)", si les Backstreet Boys avait été un groupe de metal.

Et le résultat est très très entrainant :