Si le rachat de VOO est validé, Orange et Telenet se partageront leurs réseaux fixes

Orange Belgium et Telenet ont signé deux accords commerciaux de vente en gros de services fixes. Ces accords donneront accès aux réseaux fixes de l’autre partie pour une période de 15 ans et couvrent les technologies hybride fibre coaxiale et de fibre optique. Les accords ne seront effectifs que si le rachat de VOO par Orange l’est aussi. La Commission européenne doit encore donner le feu vert.

"Il s’agit d’une étape majeure dans le déploiement de notre stratégie nationale de pointe en matière de multigigabit. Avec l’acquisition de VOO, nous disposons d’un plan d’investissement ambitieux pour moderniser le réseau et fournir à nos clients une connectivité multigigabit."