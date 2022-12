Si la neige manque dans les stations de ski, peut-on se faire rembourser son séjour ?

Les amoureux de ski et de montagne pourraient bien manquer de neige pendant leurs congés d’hiver. Dans beaucoup de stations hivernales il a beaucoup plu, il fait presque chaud et il peut être difficile de pratiquer des sports de glisse. Dans ces conditions, peut-on être dédommagé ? A quelles conditions peut-on annuler ?

Une famille qui n’a pas souscrit à une "garantie ski" (une assurance annulation spécifique qui intervient en cas de manque de neige) ne pourra pas annuler son voyage sans frais.

Mais malgré ces garanties supplémentaires, tout n’est pas remboursé : suivant les conditions et les compagnies d’assurances, on parle de dédommagement, d’échange ou bien de remboursement, notamment pour les remontées mécaniques et les cours de ski.

Pour éviter ces démarches, cette agence de voyages recommande la prudence dès la réservation : il faut par exemple que la station soit en altitude (au moins 1800 mètres) afin de garantir au maximum un enneigement suffisant.

Enfin, sachez qu’il est impossible de faire intervenir votre assurance annulation classique. Celle-ci vous couvrira uniquement lors de problèmes de santé ou en cas de forces majeurs.