"Si la loi (anticasseurs) est votée, on ne l’oubliera pas", lance le président de la FGTB Thierry Bodson au PS et à Ecolo

"Cette loi est vraiment le pas de trop", explique Thierry Bodson. "À la FGTB, si la loi est votée, on ne l’oubliera pas", poursuit-il. "Ce sont les militants qui le disent, il y aura un avant et il y aura un après", avertit-il.

Des socialistes et des écologistes au gouvernement fédéral, la FGTB attend "qu’ils ne votent pas la loi", explique le président du syndicat socialiste. Il explique avoir eu des discussions avec ces formations politiques à propos du projet de loi, "pour savoir si c’est une régression de 10 mètres ou de 100 mètres". "On s’en fiche, c’est une régression", déclare Thierry Bodson. "Les écologistes et les socialistes ne peuvent pas voter une loi qui est une régression", estime-t-il.