Si la France bat l’Argentine, Didier Deschamps deviendra le deuxième sélectionneur à remporter deux Coupes du monde consécutives

Elles ne sont que deux nations à avoir remporté deux Coupes du monde consécutives, l’Italie en 1934 et 1938 et le Brésil en 1958 et 1962. Et un seul sélectionneur a réalisé cet exploit, celui de la Squadra Azzura dans les années trente, Vittorio Pozzo. Didier Deschamps peut donc devenir le deuxième à réaliser cet exploit si la France bat l’Argentine en finale.

Si la France réalise le doublé, elle accomplira une prouesse à bien des égards au niveau collectif. Des records individuels pourraient également tomber, mais une chose est sûre, autant la France que Didier Deschamps entreraient dans l’histoire.

Déjà dans la légende après la victoire en 2018, Deschamps était devenu le troisième entraîneur à avoir remporté au moins une Coupe du monde en tant que joueur (1998) et sélectionneur. Tout comme le Brésilien Mário Zagallo (en 1958 et 1962 comme joueur, en 1970 comme entraîneur, qui était également dans le staff en 1994) et l’Allemand Franz Beckenbauer (en 1974 comme joueur, en 1990 comme entraîneur). Si Deschamps gagne, il rejoindra Zagallo avec ses trois Coupes du monde (tout statut confondu) et laissera derrière lui Beckenbauer. Le seul à avoir remporté trois Coupes du monde en tant que joueur n’est autre que Pelé, aucun entraîneur n’a jamais réussi cet exploit uniquement en tant que coach, voilà qui motivera peut-être Deschamps à continuer l’aventure avec les Bleus.

La France a donc l’occasion de devenir championne du monde pour la troisième fois et si c’est le cas, Didier Deschamps aura sa patte dans 100% des victoires finales de la France en Coupe du monde. Impressionnant.