Si l’imam Iquioussen est interpellé en Belgique, "il sera expulsé"

Un mandat d’arrêt européen a été délivré par un juge d’instruction de Valenciennes (Nord) contre le prédicateur Hassan Iquioussen, considéré comme en fuite après la validation de son arrêté d’expulsion, a-t-on appris vendredi de sources proches du dossier. Révélé par BFMTV, ce mandat d’arrêt européen a été lancé pour "soustraction à l’exécution d’une décision d’éloignement" (article L824-9 du code des étrangers), ont précisé à l’AFP des sources proches du dossier.

Mardi après le feu vert du Conseil d’Etat à l’expulsion de Hassan Iquioussen, la police ne l’avait pas trouvé à son domicile de Lourches, près de Valenciennes. Le lendemain, le préfet du Nord avait expliqué, lors d’une conférence de presse, que l’imam était dès lors considéré comme "délinquant", car en fuite.

Si le scénario de la fuite en Belgique semble être privilégié par les autorités françaises, le cabinet du ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne précise que : "à l’heure actuelle, il n’y a aucune confirmation de sa présence éventuelle dans notre pays. Les services de renseignement et de sécurité belges ne laissent toutefois rien au hasard et sont en contact avec les services français. Si sa présence en Belgique devait effectivement se confirmer, la procédure pour les prédicateurs de haine étrangers sera suivie. Cela signifie donc qu’il sera expulsé."

En pratique, dans le cadre de la " stratégie terrorisme, extrémisme et radicalisme " (STRAT TER), l’Office des étrangers pourrait se saisir du dossier et délivrer ou non, un ordre de quitter le territoire. C’est en effet à l’Office que revient la gestion de l’accès au territoire belge. Ses décisions se fondent notamment sur les informations échangées par la Sûreté de l’Etat.