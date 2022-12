"Si l’histoire s’arrête maintenant, le Standard aura apporté plus à Raskin que l’inverse"

Notre journaliste, Pascal Scimè rappelle le contexte : "Le Standard avait communiqué en disant très clairement que les joueurs qui ne resignaient pas ne partiraient pas en stage. On sait que Selim Amallah n’a plus d’avenir à Sclessin et de toute façon, il était à la Coupe du Monde. Mais pour Raskin, c’était différent. De ce que je savais, je ne suis pas étonné de la tournure des événements. Certains m’avaient fait subodorer que c’était prévisible et que la volonté peut-être – peut-être plus d’un camp que de l’autre – n’était pas celle de prolonger."



Il ajoute, "aujourd’hui, je m’interroge sur cette sortie médiatique du joueur. Je n’ai pas beaucoup plus d’informations comme cela vient de tomber mais je rappelle quand même que le Standard a fait beaucoup pour Raskin. Le Standard a fait plus pour Raskin que Raskin n’a fait pour le Standard jusqu’à présent. Il ne faut pas l’oublier. Il ne faut pas non plus oublier la saison qui a été celle de Raskin la saison dernière, surtout la deuxième partie, que le coach a payé de sa personne pour réhabiliter Raskin qui n’était pas en odeur de sainteté parmi le groupe."



Il termine, "on en arrive à cet épilogue. C’est un échec pour le club, pour la direction sportive mais aussi pour le joueur. C’est dommage. Mais dans ces cas-là, il n’y a personne qui est tout blanc ou tout noir. J’espère que le joueur va faire le bon choix pour la suite de sa carrière. J’ai vu que ça s’enflamme déjà sur les réseaux sociaux et qu’on le voit à Anderlecht. Mais je ne suis pas persuadé qu’Anderlecht soit le club pour lui. Notamment au niveau de l’environnement du club. Il n’a que 21 ans mais il ne doit pas se tromper."