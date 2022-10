Si l’action Facebook a perdu 500 milliards de dollars en Bourse, c est à cause d’Apple, explications :

Meta a plongé en Bourse et perdu l’équivalent de 500 milliards de dollars depuis janvier dernier. Meta, le nouveau nom de Facebook, donc l’action Meta a dégringolé hier de 19% sur ce qu’on appelle le marché gris de la Bourse, juste donc après la fermeture du Nasdaq, la Bourse des valeurs technologiques.

Cumulée aux autres baisses le premier réseau social du monde a perdu 500 milliards de dollars de valorisation depuis janvier dernier. Autrement dit, ce groupe a perdu plus que le PIB de la Belgique en neuf mois à cause de Tik Tok, l’appli chinoise qui fait fureur auprès des adolescents. Tik Tok a effectivement pris des parts de marché à Meta, même si aujourd’hui, Meta copie Tik Tok via Reels, c’est-à-dire ses vidéos très, très courtes, inspirées de ce que fait Tik Tok. La véritable raison de la descente aux enfers en Bourse de Meta, le profit opérationnel de Meta vient d’être divisé en deux, c’est à cause d’Apple, la firme à la pomme mise sur la protection de la vie privée de ses utilisateurs...