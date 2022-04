"Si l’acné se guérissait avec des tranches de banane, il n’y aurait pas autant de gens qui en souffrent" (Dermato Drey)

Existe-t-il une routine beauté quotidienne qui pourrait permettre de prévenir l’acné ?

La formation de l’acné dépend peu des cosmétiques utilisés sur le visage, à moins qu’ils ne soient comédogènes. Il est donc difficile de "prévenir" l’acné avec des cosmétiques. En revanche, on peut éviter qu’une acné légère ne s’aggrave en utilisant les bons soins : un nettoyage matin et soir et une crème traitante aux hydroxyacides, comme l’acide salicylique ou l’acide glycolique, par exemple.

Quels sont les gestes à éviter quand on a de l’acné ?

Il y a beaucoup de "mauvais conseils à ne pas suivre" expliqués dans le livre. Si je devais en reprendre juste quelques-uns, je recommanderais de ne pas percer ses boutons et points noirs pour éviter de tomber dans la dermatillomanie (comportement qui se caractérise par le fait de se triturer la peau de manière répétée, ndlr) et de ne pas s’exposer au soleil pour "sécher" ses boutons, au risque de générer des taches et d’aggraver son acné à long terme.

Quels conseils donneriez-vous à celles et ceux qui sont concernés par ces problèmes de peau ?

Il faut d’abord se renseigner avec des informations de qualité, que ce soit en lisant le livre ou en posant des questions aux professionnels de santé et de l’esthétique autour de soi. En consultation, nous voyons beaucoup de patients arriver "désespérés" qui nous disent avoir "tout essayé" mais ils n’ont appliqué que des cosmétiques alors que nous avons des médicaments plus efficaces. Les cosmétiques sont insuffisants sur une acné modérée à sévère. Il est important de comprendre que l’acné est une maladie chronique qui va durer des mois, des années ou des dizaines d’années et que la plupart des traitements sont uniquement suspensifs. Il faut donc les suivre au long cours.

* L’ouvrage "Faire la paix avec sa peau : boutons, acné, cicatrices… Toutes les bonnes solutions", par Dermato Drey aux Editions Larousse. Sortie le 20 avril 2022.