"Si je cueille les pommes, je perds de l'argent": stocker les fruits devient trop cher pour les producteurs

Pour Jean-Luc Dardenne, producteur de fruits à Meeffe, près de Wasseiges, c'est la désolation. Le 15 septembre dernier, il a effectué une première cueillette. Aujourd'hui, il a décidé de ne pas récolter les pommes Jonagold qui se trouvent encore sur ses arbres. "Ce sont ici des fruits de deuxième qualité. C'est pour l'industrie. Rien que la main d'oeuvre est plus chère que le prix de vente des fruits" explique le fruiticulteur. "Je ne vais pas cueillir et perdre de l'argent. Je les laisse sur les arbres, et elles vont tomber."

L'écologie, on n'en parle plus pour le moment

Sur le plan personnel, c'est un déchirement. Sur une surface de production de 8 hectares, il va arracher 5,5 hectares. "C'est une culture magnifique, on travaille depuis des années, on veut faire un produit de qualité avec de moins en moins de pulvérisations, zéro résidu, et on doit arrêter. Et à côté de ça, des pommes venant de l'étranger, du bout du monde, sont vendues chez nous, et elles sont bien plus pulvérisées que les nôtres. A quoi bon? L'écologie, on n'en parle plus du tout pour le moment."

Le coût de l'énergie, c'est 6 à 8000 euros de l'hectare en plus

Le secteur fruitier est en très mauvaise posture. Au centre fruitier wallon, le directeur, Olivier Warnier décortique la situation. Il y a d'une part un problème lié au coût de l'énergie: "Le prix de l'énergie, aujourd'hui, pour conserver les fruits, c'est à peu près 6 cents du kilo. Avec l'augmentation que nous allons avoir, on va passer à peu près à 25 ou 26 cents du kilo. C'est donc une augmentation de 20 cents du kilo pour le producteur. Ça représente à peu près 6 à 8000 euros de l'hectare en plus, et actuellement, il est impossible de récupérer ce supplément au niveau de la vente des fruits."

Le marché est engorgé, ce qui fait chuter les prix

D'autre part, il faut constater que les producteurs sont pressés de vendre: "Pour limiter les coûts énergétiques exorbitants, beaucoup de producteurs essayent de vendre leurs fruits directement à la récolte, et nous avons de ce fait un engorgement du marché et un effondrement au niveau des prix de vente."

Les producteurs de fruits sont désemparés. Ils attendent un ballon d'oxygène financier de la Région wallonne.