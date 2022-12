« Si j’étais moi », virée alcoolisée sur fond de lutte des classes au Théâtre des Martyrs

Côté scénographie, les spectateurs sont placés, comme des actionnaires, autour d’une immense table de réunion. Plus de dix mètres de tables occupent toute la profondeur du grand plateau du Théâtre des Martyrs. Si le décor met le spectateur en condition, il dessine un espace immense qui finit par mettre en péril la prestation des trois comédiens. A mesure que le personnage de Sven s’enfonce dans l’alcool et le doute, le spectacle " Si j’étais moi " nous laisse en surface et peine à nous enivrer.

Représentations jusqu’au 10 décembre au Théâtre des Martyrs.