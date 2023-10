"Si j’avais perdu, j’aurais eu le seum" : Arnaud De Lie hilare après son succès insolite à la Famenne Ardenne Classic

Eclats de rire et 'ouf' de soulagement. Arnaud De Lie a bien rigolé dimanche après avoir remporté la Famenne Ardenne Classic malgré un problème mécanique dans la dernière ligne droite qui l’a forcé à franchir la ligne en pédalant sur une jambe. Le coureur Lotto Dstny, vainqueur de la 10e course de saison, est revenu sur ce sprint particulier au micro de Jérôme Helguers.

"J’aurais gagné assez facilement sans ce problème", a réagi De Lie après avoir découvert les images. "Ma plaque de cale (ndlr : élément qui permet de garder le pied du coureur attaché au pédalier) a cassé pendant mon sprint. Ce n’est pas de chance mais je gagne. Maintenant je peux en rire mais si j’avais perdu, j’aurais eu le seum", a plaisanté De Lie. "J’ai déraillé aussi, j’ai essayé de remettre la chaîne tout en essayant de pédaler. J’ai réussi à la remettre sur les dix derniers mètres et c’est peut-être grâce à ça que je m’impose."

Déjà vainqueur du Circuit de Wallonie jeudi dernier, De Lie avait à cœur de briller à Marche-en-Famenne, à une quarantaine de minutes de chez lui. "Cela fait du bien. L’an dernier je n’étais pas loin de la victoire et j’ai chuté avant la dernière ligne droite. Il y avait un gros plateau et il y avait beaucoup de gens. Pendant toute la course on entendait 'allez Arnaud, allez Axel (son frère, ndlr). Il a fait un top boulot. À la fin, c’était un peu la panique. Tout le monde voulait qu’on prenne les choses en main. J’ai perdu beaucoup d’équipiers mais au final j’ai su rester calme. J’ai gagné un peu de maturité de ce point de vue là cette année. C’était vent de face, je voulais lancer de loin et arriver avec beaucoup de vitesse. C’est ce qu’il s’est passé. Quand Groves a lancé son sprint, j’arrivais beaucoup plus vite que lui", a conclu De Lie.