Si des ados envoient des photos intimes, est-ce à cause des parents ?

Le débat se termine à Tournai avec Marie : "Je suis enseignante et je vois des enfants de 4e primaire qui ont déjà des smartphones et des comptes sur des réseaux sociaux comme Instagram et TikTok. Il n’est pas encore question d’envoi de photos intimes. Mais vers la 6e primaire, on les entend déjà parler de sexe et je trouve ça assez grave à cet âge. Ils sont forcément confrontés à certaines images sur les réseaux sociaux et il n’y a pas de limites imposées par les parents."

