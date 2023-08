Ce samedi, le Standard se déplace chez la lanterne rouge Courtrai. Il faudra donc impérativement prendre les trois points de la victoire pour Carl Hoefkens et son équipe.

Un point sur douze. Le Standard connaît un début de saison compliqué. Tout comme Courtrai, son adversaire de ce week-end, qui lui n’a pas encore pris le moindre point. Ce sera un match important ce samedi. Même si Carl Hoefkens n’est pas inquiet, comme il l’explique au micro de Quentin Weckhuysen ce vendredi.

"On n’a pas commencé comme on voulait. Mais l’esprit dans le club est très bon. J’étais aussi très content des supporters les derniers matches. Pendant 96 minutes, ils nous ont supportés. Après le match, ils étaient fâchés et frustrés. Mais c’est normal. Moi aussi, je l’étais. On doit se battre ensemble, le staff et les joueurs."

Le T1 en a aussi profité pour parler de ce début de saison compliqué : "On savait avant la saison que ce serait un début dur. Il y a aussi eu beaucoup de changements. Par contre, on pouvait avoir plus de points. Je pense aux matches à Saint-Trond et à Charleroi. Et ce week-end aussi face au Cercle. Et cela aurait été différent. Pour moi, les 20 premières minutes et le début de la deuxième mi-temps samedi passé, on a joué comme on doit le faire. Et ça, c’est le plus important. Mais on doit demander et vouloir plus. On doit tout faire pour prendre des points."

Offensivement, ce n’est pas assez, c’est clair.

Pour prendre des points, il faudra surtout marquer plus de buts. Avec seulement un en quatre matches, c’est beaucoup trop peu. "Oui, c’est sûr. Après, il y a des choses qui sont déjà bien. Défensivement, comme je l’ai déjà dit, on a encaissé quatre buts en quatre matches, ce n’est pas mal. C’est stable. Mais offensivement, ce n’est pas assez, c’est clair. On doit créer plus d’occasions, se montrer plus dangereux et on doit jouer avec plus l’envie. Je veux voir de la pression et ce n’est pas encore là, même si je vois une amélioration."