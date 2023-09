"Si cela ne tient qu’à Jonas Vingegaard et Primoz Roglic, Sepp Kuss peut gagner la Vuelta" selon Gerard Bulens

"Ses objectifs ont changé, il a dû les revoir en fonction du off day qu’il a eu. Son but est d’aller chercher des victoires d’étapes et montrer toutes ses qualités en participant à chaque étape comme si c’était une course d’un jour. Il a encore fait un beau travail ce dimanche mais, je pense que, dans la finale, il était un peu tassé par tous les efforts effectués samedi, ce qui est un peu logique car il avait fait un grand numéro, ressemblant à celui de Liège-Bastogne-Liège mais en attaquant beaucoup plus tôt. On peut le comprendre. Il a permis également de faire connaître Jimmy Janssens (Alpecin-Deceuninck) qui s’est longtemps battu et a fait le maximum pour son équipe alors qu’il est aussi en fin de contrat et mérite certainement de rester professionnel l’an prochain."