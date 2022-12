"Si ce soir, Monsieur Marcourt n’a pas démissionné, alors je démissionnerai", Ecolo accentue la pression sur le président du Parlement wallon

L’affaire du greffier du Parlement wallon continue à livrer ses soubresauts. Ce lundi matin, la question continue à se poser : le bureau du parlement va-t-il démissionner ? C’est l’appel lancé vendredi par le président du PS Paul Magnette. Pour l’instant, seule la socialiste Sophie Pécriaux a remis sa démission du bureau du Parlement wallon.

La position de Jean-Claude Marcourt au perchoir du parlement de Wallonie devient en tout cas difficilement tenable.

La pression est encore montée d’un cran avec plusieurs déclarations ce week-end. Pour Ecolo et le MR, en tant que président du bureau et du Parlement wallon, Jean-Claude Marcourt porte une responsabilité plus importante. La démission des membres écologistes et libéraux ne se justifierait donc pas selon eux.