Si ça vous chante - Un micro festival autour de la chanson (21 - 26/03)

Anna :

Anna mène une vie sereine et somme toute ordinaire. Victor aime faire la fête, danser, rigoler. Un soir, ils se rencontrent, dansent, plaisantent et flirtent. Mais la fin de soirée dérape. Victor veut aller plus loin, Anna dit non. Il insiste jusqu'à obtenir ce qu'il veut.

Pièce de Pamela Ghislain | mise en scène : Sandrine Desmet.