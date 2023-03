"Si ça dure deux ou trois jours de plus, nous allons manquer de tout" : la grève dans le dépôt de Delhaize inquiète les magasins franchisés

Jusqu’à présent, les magasins intégrés sont les seuls fermés depuis quinze jours. Les magasins franchisés ont, en grande partie, récupéré la clientèle des magasins en grève. Mais la donne change depuis qu’un piquet de grève bloque l’accès au dépôt général de Zellik.

Si ça dure deux ou trois jours de plus, nous allons manquer de tout

Nous avons contacté plusieurs gérants de magasins franchisés et la situation, selon eux, devient "inquiétante". Denis est gérant d’un magasin franchisé de la région namuroise. Il nous confie : "Nous avons les mêmes dépôts pour les magasins affiliés et franchisés. Nous sommes livrés tous les jours en frais, selon la demande que nous faisons la veille. Deux à trois fois par semaine, nous recevons les marchandises d’épicerie et les surgelés. Pour l’instant, nous ne manquons de rien mais si ça dure deux ou trois jours de plus, nous allons manquer de tout : en frais, en épicerie, en surgelé. Sauf en boucherie car nous travaillons avec un boucher indépendant local."

Beaucoup de ces franchisés ne le cachent pas, ils ne veulent pas l’exprimer face caméra, mais ils se sentent pris en otage dans un conflit qui ne les concerne pas directement. Tout en n’étant pas partie prenante de ce conflit, ils sont donc pénalisés.