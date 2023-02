"Si c’était à refaire" : Daniel Guichard à Mons et Liège en mars pour sa tournée

Daniel Guichard viendra le 9 mars à Mons et le 10 à Liège à la rencontre de son public belge. À 74 ans, il reprend la route avec son camping-car pour sa nouvelle tournée Si c’était à refaire.

Si c’était à refaire, c’est aussi la question qu’il se pose pour l’orchestration de certaines chansons qui le suivent depuis 50 ans, comme La tendresse et Mon vieux, qu’il essaie de dépouiller de plus en plus au fil des années :

Je sais qu’un jour Trenet avait dit que pour chanter "La mer" il lui avait fallu 20 ans je crois pour bien la chanter. À un moment, on sait exactement comment il faut la faire.

Après certaines tournées avec parfois 13 musiciens, ils sont ici seulement 5 à l’accompagner sur les routes. "C’est une équipe formidablement efficace et trois d’entre eux sont avec moi depuis presque 20 ans", explique Daniel Guichard. "Quand il faut que ça soit doux, c’est doux."

Parmi les autres chansons du spectacle, Daniel Guichard interprétera également L’Indien, Ce n’est pas à Dieu que j’en veux ou encore la Chanson pour Anna, une chanson toujours actuelle et il le déplore : "elle est le symbole de tous ces enfants qui depuis toujours souffrent des guerres. Moi je m’étais dit : un jour je ne la chanterai plus… mais non pas du tout."