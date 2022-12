Shut Down de Blackpink : quand le classique s'invite dans la K-pop

Le dernier gros succès du groupe féminin de K-Pop Blackpink, Shut Down, sorti au mois de septembre et cumulant 270 millions de vues, sample une partition de Paganini. Fin octobre, le duo de YouTubeurs violonistes TwoSet Violin a sorti une vidéo parodique autour de cette chanson, vue deux millions de fois. La vidéo ne s’intitule pas Shut Down, qui peut se traduire par "fermer", "éteindre" mais Sell Out, "vendu". Et pour cause, ce que les TwoSet Violin veulent dénoncer c’est d’avoir "trahi" la musique de Paganini en en faisant une version rap-K-Pop. Le Concerto n°2 pour violon de Paganini dont le dernier mouvement a été transcrit en une étude pour piano par Franz Liszt sous le titre Campanella, est en 2022 un motif repris par un groupe de K-pop. Si le duo de YouTubeurs mentionnent clairement le nom de Paganini dans le titre de la vidéo, ce n'est pas le cas de Blackpink. C’est d’ailleurs ça qui créé le buzz : des internautes se battent dans les commentaires en disant que c’est indigne de mêler Paganini à ça alors que d’autres trouvent que c’est du génie.