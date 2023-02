Shrinkflation/Réduflation : les marques nous mentent-elles ?

Le Kiri a rétréci ! Le célèbre petit carré a diminué de 20 à 18 gr. L’emballage extérieur n’a pas changé, mais à l’intérieur, il y a moins de produit ! La barquette en carton est passée de 160 gr à 140 gr. Cela fait -10% de fromage fondu. Le prix n’a pas changé pour la barquette,mais au kilo, le prix a augmenté de 11%€/kg.

Et pour expliquer ce changement de format et cette hausse de prix, la firme Bel qui produit ce fromage s’explique : " Depuis près de deux ans, Kiri est proposé avec une nouvelle recette plus naturelle dans un nouveau grammage. Il ne s’agit donc pas d’une simple réduction de portion. La mention " nouvelle recette " était d’ailleurs clairement indiquée sur l’emballage. Son développement a nécessité plusieurs années de R&D et des investissements industriels conséquents pour mettre au point cette recette sans additif, tout en conservant sa texture et son goût." Et de conclure: "Pour cette nouvelle recette, plus coûteuse à produire, nous avons souhaité trouver le meilleur équilibre entre format, prix et valeur ajoutée pour le consommateur. Ainsi Kiri sans additif est proposé dans une portion de 18 g."