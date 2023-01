Showgirls : sexe, strass et trahison, la face cachée du rêve américain

Sigrid Descamps est spécialiste du cinéma de Verhoeven : "On sortait de Basic Instinct, qui était sulfureux, sensuel. Pour accentuer le propos, il y a de la violence dans la mise en image, la direction photo est criarde et de mauvais goût, le montage très cut. La bande-son sans répit est composée par Dave Clark d’Eurythmics. L’héroïne est antipathique, ses gestes sont vifs. Il y a très peu de personnages à sauver humainement. Le film qui est sorti trop tôt, et il a été pris au premier degré. Nous sommes passés à côté de la critique de la société qu’il présentait alors qu’aujourd’hui, on ne voit que cela".

Ayrton Touwaide enchaîne : "C’est une nouvelle démonstration de force du style, du talent et j’oserai dire du génie de Verhoeven. Il fait un film qui au premier degré est complètement crasseux, vil et vulgaire. Avec un peu plus de recul, on redécouvre une peinture saisissante de l’envers du décor du rêve américain, cette success story à la Hollywood qui est totalement pervertie. Au final, Verhoeven dit beaucoup sur le milieu du divertissement à Las Vegas, sur l’exploitation des femmes".