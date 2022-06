''Showbiz'' les débuts de Muse dans la cour des grands

Le premier album studio du groupe de rock britannique sort en septembre 1999.

Formé en 1994, après quelques EP, le trio de Muse enregistre son premier 'vrai' album au Sawmills Studio dans les Cornouailles puis aux RAK Studios de Londres entre avril et mai de cette année là. La tournée promotionnelle de ''Showbiz'' débute avant même sa sortie puisque le groupe est programmé dans plusieurs festivals au Royaume-Uni, en Allemagne, en France ainsi qu’à Woodstock 1999. Produit par John Leckie, ''Showbiz'' rencontre un accueil et des critiques mitigés, Muse est comparé à Radiohaed. La voix haut perchée de Matthew Bellamy, les guitares stridentes et puissantes vont dessiner les contours d’une carrière prometteuse. Le son rock éclectique aux touches synthétiques deviendra, en effet, la marque de fabrique de ceux qui vont devenir l’un des groupes emblématiques des années 2000. C’est avec ''Muscle Museum'' que le disque va finalement s’imposer sur les ondes et connaître le succès !